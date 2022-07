Le minacce di morte a Lo Voi nel ’92, il Csm desecreta gli atti: arrivò una telefonata… (Di mercoledì 20 luglio 2022) In occasione del trentennale delle stragi mafiose, il Csm desecreta gli atti da cui emerge che, nel ‘92, pochi giorni dopo la strage di Capaci, arrivò una telefonata in Questura in cui si diceva che sarebbe accaduto qualcosa a un giudice che abita in una determinata via di Palermo e quel giudice era Francesco Lo Voi, l’attuale Procuratore capo di Roma. Il Csm ha autorizzato la pubblicazione dei verbali secretati delle audizioni dei magistrati della Procura di Palermo condotte tra il 28 e il 31 luglio 1992 dal Gruppo di Lavoro per gli interventi del Csm relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata. La decisione di rendere note le minacce subite da Lo Voi è stata deliberata dal Plenum all’unanimità, su proposta del comitato di presidenza il quale, ha detto il vicepresidente David Ermini, ritiene che “la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) In occasione del trentennale delle stragi mafiose, il Csmglida cui emerge che, nel ‘92, pochi giorni dopo la strage di Capaci,una telefonata in Questura in cui si diceva che sarebbe accaduto qualcosa a un giudice che abita in una determinata via di Palermo e quel giudice era Francesco Lo Voi, l’attuale Procuratore capo di Roma. Il Csm ha autorizzato la pubblicazione dei verbali secretati delle audizioni dei magistrati della Procura di Palermo condotte tra il 28 e il 31 luglio 1992 dal Gruppo di Lavoro per gli interventi del Csm relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata. La decisione di rendere note lesubite da Lo Voi è stata deliberata dal Plenum all’unanimità, su proposta del comitato di presidenza il quale, ha detto il vicepresidente David Ermini, ritiene che “la ...

Pubblicità

antoguerrera : Ho riportato ciò, senza ALCUN giudizio in merito, per sottolineare la differenza di approccio al Covid tra UK e Ita… - walterlana6 : @Bucine_t Saluti dalla realtà - runnerbeg : RT @jrbasket2015: ATTENZIONE! Messaggio per tutti Non sono un #Suninger o un #SuningOut..Sono un TIFOSO dell’#Inter e basta. Mi sono stanca… - VPrivaci : @Andrea__Monti @mauromostardi @fabriziox23 @Socratico_ @Gabriel37094872 Oddio, me lo sono perso, è uno di quelli ch… - joriscabrini : @guybrushino @Spotify Ci sono stati addirittura casi anche di gente incazzata arrivata ad insulti pesanti e minacce… -