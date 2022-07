Juve Stabia | chiusura di stagione per il settore giovanile | il bilancio e le aspettative

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) – Ildellaha da sempre svolto un lavoro certosino, grazie a tutto lo staff che consente alla società stabiese di portare in prima squadra, ogni anno, ragazzi provenienti dall’interno. Ragazzi cresciuti sportivamente con valori importanti che abbinati alle qualità prettamente calcistiche riescono dopo anni di sacrificio a calcare campi professionistici e a stipulare il loro primo contratto da calciatore professionista. Nello spazio temporale di un anno, dal Giugno 2021 a Giugno 2022, sono 5 i calciatori contrattualizzati provenienti dal: Esposito, Todisco, Della Pietra, Boccia e Guarracino. Tutti classe 2002, che in base alla normativa inerente al minutaggio di Serie ...

Castellammare di. La S. S.comunica di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definito dall'ASD Pineto Calcio, dell'attaccante Federico Barlafante, classe '00. Il calciatore,...Castellammare di. La S. S.comunica di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Emmanuele Matino, classe '98. Il calciatore, natio di Napoli, è cresciuto calcisticamente ...L’attaccante di origini marocchine ha vestito le maglie di Ercolanese, Juve Stabia, Cavese, Foggia, Casarano, Afragolese, Lavello, Matese e Chieti. “Sono molto contento di approdare a Sorrento, in una ...Porte girevoli in casa Parma. Dopo Martin Turk alla Reggiana, nel giro di poche ore s’è consumato anche il passaggio di Simone Colombi alla Reggina. Il portiere di Seriate, 31 anni dal 1° luglio, ha l ...