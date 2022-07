Incendio quadrante Est Roma. Cicculli-Luparelli (SCE): “Immediata bonifica aree interessate” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Questa che abbiamo portato in Aula oggi è una mozione necessaria per dare un segnale chiaro a tutta la comunità cittadina che si è trovata, suo malgrado, a subire gli effetti di un rogo tossico devastante nel quadrante est di Roma”. Così in una nota Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, consiglieri di Sinistra Civica Ecologista in Assemblea Capitolina. “La tempestiva ordinanza del Sindaco, facendo seguito alle rilevazioni dell’ARPA, ha tamponato l’emergenza con misure precauzionali e pulizie straordinarie per tutelare la salute pubblica, ma la preoccupazione degli abitanti è ancora tanta. Chiediamo quindi l’Immediata bonifica dell’area limitrofa a via Palmiro Togliatti dove le carcasse delle auto bruciate rappresentano un monumento all’incapacità di trovare soluzioni nette in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Questa che abbiamo portato in Aula oggi è una mozione necessaria per dare un segnale chiaro a tutta la comunità cittadina che si è trovata, suo malgrado, a subire gli effetti di un rogo tossico devastante nelest di”. Così in una nota Michelae Alessandro, consiglieri di Sinistra Civica Ecologista in Assemblea Capitolina. “La tempestiva ordinanza del Sindaco, facendo seguito alle rilevazioni dell’ARPA, ha tamponato l’emergenza con misure precauzionali e pulizie straordinarie per tutelare la salute pubblica, ma la preoccupazione degli abitanti è ancora tanta. Chiediamo quindi l’dell’area limitrofa a via Palmiro Togliatti dove le carcasse delle auto bruciate rappresentano un monumento all’incapacità di trovare soluzioni nette in ...

LavoroLazio_com : Incendio quadrante Est Roma, Cicculli-Luparelli (SCE): 'Immediata bonifica segnale per cittadini. Salute pubblica p… - Jankhler181 : RT @zeropregi: Ma mò, all'indomani del disastro dell'incendio, con la diossina a palla in un quadrante popolosissimo, che Paolo Di Paolo fa… - 93427ad0e1494f6 : RT @zeropregi: Ma mò, all'indomani del disastro dell'incendio, con la diossina a palla in un quadrante popolosissimo, che Paolo Di Paolo fa… - zeropregi : Ma mò, all'indomani del disastro dell'incendio, con la diossina a palla in un quadrante popolosissimo, che Paolo Di… - LBennati : @LaBombetta76 Non vorrete mica far credere che sia questo l'incendio che ha devastato l'aria del quadrante sud-est… -