Denis Dosio senza instagram in lacrime in un video: "Non voglio lavorare in cantiere" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non ci voleva molto a dire il vero a capire che Denis Dosio stesse prendendo in giro un po' tutti con una buona dose di ironia. Pensare che registrasse un video per dire che non vuole tornare a lavorare in cantiere sotto 30 gradi ( che poi ormai 30 sono anche pochi e nei prossimi giorni sarà peggio) per farsi insultare da migliaia di persone…Bhè anche Dosio ha un cervello. E infatti il suo video social, è solo un video ironico di denuncia, visto che gli è stato chiuso il profilo instagram ha deciso di registrare un video su TikTok che in poche ore è diventato virale. "Pensate sia un gioco? Bene, io non mi sto divertendo!". Riferendosi poi al suo caso specifico ha aggiunto: "Vi diverte far chiudere i profili di persone ..."

Scomodino : Avete ascoltato due minuti e venti di Denis Dosio che parla ma io mi farei due domande su come sta andando la vostra serata - DanielsH796 : RT @antig9696: Denis Dosio mi dispiace ma è più dignitoso lavorare a 40º gradi che infilarsi il Mcwrap nel culo. - ParliamoDiNews : Gf Vip, Denis Dosio e lo sfogo super trash sui social: video #DenisDosio #20luglio - martatbh : RT @obiwanlokii: denis dosio quando vede uno scalpello, uno zio e un cantiere - martatbh : RT @Fede_Dreamer_: 'Non voglio tornare a lavorare' Cit. DENIS DOSIO AMO PUOI OPTARE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA TANTO ORMAI NON VUOLE L… -