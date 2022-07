Pubblicità

p_fpz : RT @la_kuzzo: Hanno arrestato Jafar Panahi, in Iran. Condannato a 6 anni di carcere, dicono i giudici, senza spiegare perché. Quando andò i… - Aleajactaest31 : RT @ilmanifesto: Condannato Jafar Panahi, sconterà sei anni di carcere | il manifesto - code_red_now : RT @ilmanifesto: Condannato Jafar Panahi, sconterà sei anni di carcere | il manifesto - ilmanifesto : Condannato Jafar Panahi, sconterà sei anni di carcere | il manifesto - embubiz : RT @la_kuzzo: Hanno arrestato Jafar Panahi, in Iran. Condannato a 6 anni di carcere, dicono i giudici, senza spiegare perché. Quando andò i… -

Il registaPanahi è statoa 6 anni di carcere , dopo essere stato arrestato alcuni giorni fa. Il filmmaker era andato al carcere di Evin per chiedere informazioni su Mohammad Rasoulof e Mostafa ...Panahi Il 62ennePanahi , regista iraniano fra i più apprezzati al mondo, è stato arrestato e rinchiuso in carcere : il ministero della giustizia dell'Iran ha fatto sapere che dovrà scontare sei anni di prigione ...Il regista Jafar Panahi, dopo essere stato arrestato durante una protesta, è stato condannato in Iran a sei anni di carcere. Il regista Jafar Panahi è stato condannato a 6 anni di carcere, dopo essere ...Premiato ai Festival di Venezia, Cannes e Berlino, è da tempo nel mirino del regime per le sue posizioni politiche ...