Caldo in rapido aumento: l’anticiclone africano non dà tregua. Dal 27 luglio in arrivo temporali ma poi arriverà Lucifero (Di mercoledì 20 luglio 2022) Prosegue l’ondata di Caldo torrido che sta infuocando buona parte dell’Europa senza fare eccezione dell’Italia. “A partire da oggi, ma soprattutto da domani – spiega all’Adnkronos Antonio Sanò, direttore de ilMeteo.it – la temperatura è in rapido aumento e lo sarà fino a lunedì. La situazione è molto preoccupante perché siamo già 5 gradi sopra la media e andremo quindi a 10 gradi sopra la media e l’eccezionalità sta nel fatto che mentre nelle più grandi ondate di Caldo degli ultimi 30 anni questa situazione, anche di avere 40 gradi durava poche ore, un giorno, questa volta durerà da venerdì a martedì, quindi per 5 giorni consecutivi”. “La causa l’anticiclone africano che ieri ha portato le temperature a toccare i 40 gradi addirittura in Inghilterra, – continua Sanò – sta infuocando ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Prosegue l’ondata ditorrido che sta infuocando buona parte dell’Europa senza fare eccezione dell’Italia. “A partire da oggi, ma soprattutto da domani – spiega all’Adnkronos Antonio Sanò, direttore de ilMeteo.it – la temperatura è ine lo sarà fino a lunedì. La situazione è molto preoccupante perché siamo già 5 gradi sopra la media e andremo quindi a 10 gradi sopra la media e l’eccezionalità sta nel fatto che mentre nelle più grandi ondate didegli ultimi 30 anni questa situazione, anche di avere 40 gradi durava poche ore, un giorno, questa volta durerà da venerdì a martedì, quindi per 5 giorni consecutivi”. “La causache ieri ha portato le temperature a toccare i 40 gradi addirittura in Inghilterra, – continua Sanò – sta infuocando ...

