Calciomercato Napoli: a sorpresa finisce alla Sampdoria, cessione in prestito (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Calciomercato del Napoli è nel pieno del suo svolgimento, con l’arrivo di Min-jae Kim, difensore designato a sostituire Kalidou Koulibaly, che può concretizzarsi nelle prossime ore. Inoltre, sono in corso le valutazioni per quanto riguarda il mercato portieri. Il club azzurro è alla ricerca di un portiere da affiancare ad Alex Meret, pronto a firmare il rinnovo dei contratti non appena la macchina burocratica avrà fatto il suo corso. Mercato Napoli: la Sampdoria si fionda su Contini David Ospina, che nelle scorse ore ha salutato i tifosi azzurri, potrebbe non essere l’unica uscita tra i portieri. Stando a quanto rivelato dall’esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, il Napoli è in contatto con la Sampdoria per la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ildelè nel pieno del suo svolgimento, con l’arrivo di Min-jae Kim, difensore designato a sostituire Kalidou Koulibaly, che può concretizzarsi nelle prossime ore. Inoltre, sono in corso le valutazioni per quanto riguarda il mercato portieri. Il club azzurro èricerca di un portiere da affiancare ad Alex Meret, pronto a firmare il rinnovo dei contratti non appena la macchina burocratica avrà fatto il suo corso. Mercato: lasi fionda su Contini David Ospina, che nelle scorse ore ha salutato i tifosi azzurri, potrebbe non essere l’unica uscita tra i portieri. Stando a quanto rivelato dall’esperto diGianluca Di Marzio, ilè in contatto con laper la ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, l'allenatore del @Fenerbahce conferma la cessione di #Kim - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - DiMarzio : #Calciomercato I La situazione di #Solbakken, fra il suo arrivo in Italia e l'interesse di @sscnapoli e… - psnapoli : Nikita #Contini nel mirino della #Sampdoria: contatti in corso tra il #Napoli ed i blucerchiati per il portiere!!!… - sscalcionapoli1 : Mandorlini: “Simeone è pronto per il Napoli, sarebbe un acquisto importante” -