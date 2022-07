Un altro mese di sconto sul carburante. Giù i prezzi ma non per il metano (Di martedì 19 luglio 2022) Per ancora un mese ci sarà lo sconto sul rifornimento. Il taglio di 30 centesimi sulle accise è stato infatti prorogato fino al 21 agosto. E, anche se per le associazioni dei consumatori non basterà, i prezzi dei carburanti sono già in discesa da qualche giorno sulla rete. Escluso il metano per auto che invece continua a salire. Il ministro dell'Economia Daniele Franco e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani hanno firmato il decreto interministeriale per la proroga fino al 21 agosto delle misure già in vigore - che sarebbero scadute tra 12 giorni - per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Viene così esteso il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano. Intanto i prezzi sulla rete continuano la discesa ormai iniziata da qualche ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Per ancora unci sarà losul rifornimento. Il taglio di 30 centesimi sulle accise è stato infatti prorogato fino al 21 agosto. E, anche se per le associazioni dei consumatori non basterà, idei carburanti sono già in discesa da qualche giorno sulla rete. Escluso ilper auto che invece continua a salire. Il ministro dell'Economia Daniele Franco e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani hanno firmato il decreto interministeriale per la proroga fino al 21 agosto delle misure già in vigore - che sarebbero scadute tra 12 giorni - per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Viene così esteso il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e. Intanto isulla rete continuano la discesa ormai iniziata da qualche ...

