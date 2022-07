UFFICIALE: Ric Flair torna sul ring a 73 anni insieme al genero Andrade, ecco gli avversari (Di martedì 19 luglio 2022) Un dirigente della WWE ed un wrestler della AEW saranno gli avversari di Ric Flair nel suo ultimo storico match. Nell’evento che si terrà a Nashville il prossimo 31 luglio, il mitico Nature Boy affronterà la leggenda di casa, Jeff Jarrett, in una sfida tag team in cui saranno coinvolti anche Andrade e Jay Lethal. Sarà dunque Ric Flair & Andrade vs Jeff Jarrett e Jay Lethal l’ultimo match della vita di Ric Flair, almeno fino a quando non deciderà di tornare sul ring ancora una volta. A bordo ring ci sarà un’altra figura nota ai fan, la compagna di Jeff Jarrett Karen, diventata inzialmente famosa ai tempi di Impact come moglie di Kurt Angle. La card dell’evento, che si terrà durante il weekend di SummerSlam, è bella ricca ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 19 luglio 2022) Un dirigente della WWE ed un wrestler della AEW saranno glidi Ricnel suo ultimo storico match. Nell’evento che si terrà a Nashville il prossimo 31 luglio, il mitico Nature Boy affronterà la leggenda di casa, Jeff Jarrett, in una sfida tag team in cui saranno coinvolti anchee Jay Lethal. Sarà dunque Ricvs Jeff Jarrett e Jay Lethal l’ultimo match della vita di Ric, almeno fino a quando non deciderà dire sulancora una volta. A bordoci sarà un’altra figura nota ai fan, la compagna di Jeff Jarrett Karen, diventata inzialmente famosa ai tempi di Impact come moglie di Kurt Angle. La card dell’evento, che si terrà durante il weekend di SummerSlam, è bella ricca ...

