Se vi dicono che gli ordini di bare per bambini stanno crescendo per il Covid | non credeteci

(Di martedì 19 luglio 2022) Su Twitter sta girando, anche in Italia, un dato statistico che mette in correlazione la data dell’approvazione del vaccino anti coronavirus suie la presunta crescita del 400% di decessi di minori. Da dove parte questo dato? C’è una rilevazione Istat che lo certifichi? Esiste, in alternativa, uno studio che possa mettere nero su bianco questi numeri? O, ancora, c’è un’area geografica di riferimento in base alla quale la veridicità di questo dato può emergere maggiormente? Non c’è niente di tutto questo. Ma – come è stato testimoniato dal lavoro di fact checking di Lead Stories – c’è, al contrario, una fortissima teoria del complotto che è partita dal Canada e si è diffusa a macchia d’olio anche oltre l’oceano Atlantico. LEGGI ANCHE > Le tre categorie di super-diffusori di fake news sulin Italia e le ipotesi sul perché lo abbiano ...