Saggese | “Siamo scesi al 27% di positivi | forse la diffusione del virus si sta fermando”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 19 luglio 2022) di Monica De Santis “La quarta dose è partita nell’ultima settimana noi abbiamo fatto circa 4500 vaccini, mentre nella settimana precedente ne avevamo fatte 1500, diciamo che abbiamo aumentato di un bel po’ soprattutto negli ultimi tre quattro giorni”. Il dottor Arcangelo?Tozzi, referente per l’emergenza Covid dell’Asl di?Salerno traccia il punto sulla situazione della città di Salerno ed in provincia sia sul numero di quarte dosi attualmente somministrate e sia sul numero di persone positive che sono state registrate negli ultimi giorni. “Sono aperti almeno un paio di centri vaccinali per distretto, a Salerno città è aperto via Vernieri, Sant’Eustachio, da oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) anche quello di via Generale Clark.?In realtà queste strutture non sono mai state chiuse, avevano continuato a funzionare, ma in questo momento abbiamo messo dei turni ...