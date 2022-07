Raimondo Todaro svela un aneddoto inedito sul periodo in cui si stava separando da Francesca Tocca (e c’entra Maria De Filippi!)

(Di martedì 19 luglio 2022) Dopo Rudy Zerbi, ancheè stato intervistato da Lorella Cuccarini nel suo spazio “Un caffè con”. L’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle, oggi nel cast di Amici come insegnante di ballo, ha raccontato qualche episodio interessante in merito alle sue origini e alla sua infanzia: Sono catanese al 101%, ma sono catanese per sbaglio, perché i miei abitavano già sul lago di Garda. Succede che a Natale vanno in vacanza dai genitori a gennaio. Quando era l’ora di risalire mia mamma si sente lì lì e così disse a mio padre “rimaniamo almeno ho i genitori vicino sento che ci siamo quasi”. Io sono nato il 19 gennaio, il 4 febbraio mi battezzano e subito dopo siamo ripartiti. Ho fatto asilo, elementari e medie e fra la 1° e la 2° superiore mi sono ritrasferito giù. Ho solo un fratello, però non saprei contare quanti cugini ho. Ho ...

