Provenza (M5S), 'presa in carico pazienti oncologici tema centrale' (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - "Sulla base del nuovo Piano oncologico nazionale, ci proponiamo di andare in una direzione molto precisa: la reale presa in carico dei pazienti oncologici, in particolare delle donne con tumore al seno. Attraverso un recupero di appropriatezza e un riequilibrio del rapporto tra ospedale e territorio, si può realmente ragionare in termini di diagnosi precoce e di una gestione multidisciplinare della paziente, tutti aspetti che la missione del Pnrr e Dm 71 pongono in evidenza". Così all'Adnkronos Salute Nicola Provenza, presidente dell'Intergruppo cronicità della Camera, a margine della presentazione di 'Onconnext - Tumore al seno e oncologia territoriale, un binomio necessario', documento stilato dalle principali associazioni di pazienti con tumore al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - "Sulla base del nuovo Piano oncologico nazionale, ci proponiamo di andare in una direzione molto precisa: la realeindei, in particolare delle donne con tumore al seno. Attraverso un recupero di appropriatezza e un riequilibrio del rapporto tra ospedale e territorio, si può realmente ragionare in termini di diagnosi precoce e di una gestione multidisciplinare della paziente, tutti aspetti che la missione del Pnrr e Dm 71 pongono in evidenza". Così all'Adnkronos Salute Nicola, presidente dell'Intergruppo cronicità della Camera, a margine della presentazione di 'Onconnext - Tumore al seno e oncologia territoriale, un binomio necessario', documento stilato dalle principali associazioni dicon tumore al ...

Pubblicità

Livia_DiGioia : RT @ultimora_pol: #Italia L'assemblea del #M5S, ormai in corso da 3 ore e mezza, sta vedendo una maggioranza di parlamentari schierarsi sul… - LuciaLaVita1 : RT @ultimora_pol: #Italia L'assemblea del #M5S, ormai in corso da 3 ore e mezza, sta vedendo una maggioranza di parlamentari schierarsi sul… - i_pmt : RT @sissiisissi2: L'assemblea del #M5S, ormai in corso da 3 ore e mezza, sta vedendo una maggioranza di parlamentari schierarsi sulla linea… - LoryDowney7 : RT @sissiisissi2: L'assemblea del #M5S, ormai in corso da 3 ore e mezza, sta vedendo una maggioranza di parlamentari schierarsi sulla linea… - Sonia74161873 : RT @ultimora_pol: #Italia L'assemblea del #M5S, ormai in corso da 3 ore e mezza, sta vedendo una maggioranza di parlamentari schierarsi sul… -