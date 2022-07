Pedullà sulle ultime trattative degli azzurri (Di martedì 19 luglio 2022) L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia ha commentato le ultime trattative degli azzurri. In particolare, il Napoli in questo momento è vicino a Deulofeu e Kim Min-Jae. Per Kim Min-Jae sembrava tutto finito perché il Rennes aveva fatto un’offerta di 19 milioni ma in realtà il club azzurro, che con la vendita L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 19 luglio 2022) L’esperto di mercato Alfredoai microfoni di Sportitalia ha commentato le. In particolare, il Napoli in questo momento è vicino a Deulofeu e Kim Min-Jae. Per Kim Min-Jae sembrava tutto finito perché il Rennes aveva fatto un’offerta di 19 milioni ma in realtà il club azzurro, che con la vendita L'articolo

Pubblicità

Interinho10 : @giuliogiulioYO @90ordnasselA @DiMarzio Si perché ha sempre cambiato opinione differenza di Pedullà che è rimasto f… - BisInterista : @raffaelecaru E tu sei il primo chiacchierone che fa finta di saperne a pacchi sulle vicende societarie e le mosse… - lorellik26 : Grazie @inter perché solo tu sai darmi la carica giusta per ripartire il lunedì mattina con 40 gradi all'ombra per… - Sport36016 : Vedo il buon Pedullà in tendenza attaccato da tutte le parti, beh lui ha raccontato le cose come stavano, se non av… - F_JuTweet : @Massimi67339505 #pedulla è sparito…strano arriva sempre per primo sulle notizie…secondo lui ???? #calciomercato #dybala -