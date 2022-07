Omicidio Attanasio | media e fonti locali | “Ucciso uno degli arrestati per l’attacco al convoglio” Era stato scarcerato un mese fa

(Di martedì 19 luglio 2022) Domenica mattina, Mubambiro, estrema periferia di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo: un uomo viene catturato e picchiato a morte. Un criminale acciuffato e linciato dalla folla, come spesso accade da queste parti. Tuttavia, alcuni organi di stampacominciano a diffondere la notizia mettendola in correlazione con quanto avvenuto un anno e mezzo fa poco più a est, sulla Route Nationale 2 in direzione di Rutshuru. Il triplicecola vita all’ambasciatore italiano Luca, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista del Programma Alimentare Mondiale dell’Onu Mustapha Milambo. Secondo le notizie diffuse in loco, l’uomo faceva parte del gruppo di sei persone presentate lo scorso gennaio alla stampa, ammanettate e sedute su un prato, come criminali dediti al business dei rapimenti a ...

