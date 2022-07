“No, è un insulto”. Simona Branchetti, si alzano i toni con Fabrizio Pregliasco: gelo in studio (Di martedì 19 luglio 2022) Nei talk show televisivi si parla nuovamente di Covid. L’impennata dei casi dovuti alla contagiosissima variante Omicron 5 ha riportato la discussione sul virus al centro del dibattito al pari della necessità di fare la quarta dose del vaccino. Nonostante il caldo la diffusione del virus è rapida: “Il virus Wuhan aveva un Rt di 2, la Delta di 7 e questa di 15-17, come morbillo e varicella”, aveva sentenziato Fabrizio Pregliasco, epidemiologo di Milano, intervistato da Repubblica. Secondo gli esperti la variante BA.5, ormai giunta al picco, ha finora mostrato una carica virale superiore al doppio della Delta e un tasso di reinfezione pari a 4 volte rispetto al precedente ceppo. I sintomi di questa variante sono un forte mal di gola. In molti hanno anche la febbre e in alcuni casi molto alta, superiore ai 38 gradi. Poi ci sono i dolori muscolari e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Nei talk show televisivi si parla nuovamente di Covid. L’impennata dei casi dovuti alla contagiosissima variante Omicron 5 ha riportato la discussione sul virus al centro del dibattito al pari della necessità di fare la quarta dose del vaccino. Nonostante il caldo la diffusione del virus è rapida: “Il virus Wuhan aveva un Rt di 2, la Delta di 7 e questa di 15-17, come morbillo e varicella”, aveva sentenziato, epidemiologo di Milano, intervistato da Repubblica. Secondo gli esperti la variante BA.5, ormai giunta al picco, ha finora mostrato una carica virale superiore al doppio della Delta e un tasso di reinfezione pari a 4 volte rispetto al precedente ceppo. I sintomi di questa variante sono un forte mal di gola. In molti hanno anche la febbre e in alcuni casi molto alta, superiore ai 38 gradi. Poi ci sono i dolori muscolari e ...

Pubblicità

Emanuele676 : @axhelix @Simona_Manzini @PenelopeVr46 @igoriezzi Fammi capire, condanni l’insulto di Burioni ma non condanni l’insulto di Borghi? - axhelix : @Emanuele676 @Simona_Manzini @PenelopeVr46 @igoriezzi Non sono affatto di destra e quello che tu chiami insulto è d… - axhelix : @Emanuele676 @Simona_Manzini @PenelopeVr46 @igoriezzi Te lo ripeto, non puoi correlare le due cose, sono fatti e si… - Emanuele676 : @axhelix @Simona_Manzini @PenelopeVr46 @igoriezzi Capisco è un insulto, Mostro e Fai schifo chissà. La coerenza dell’estrema destra. - Emanuele676 : @axhelix @Simona_Manzini @PenelopeVr46 @igoriezzi Riuscire a giustificare un insulto il giorno dopo aver finto di i… -