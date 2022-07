Mediaset, Berlusconi pronto a soffiare Giorgino alla Rai (Di martedì 19 luglio 2022) Francesco Giorgino potrebbe lasciare la Rai dopo 30 anni. Lo storico giornalista del Tg1 delle 20 e Vicedirettore del notiziario si prepara a sbarcare a Mediaset. Lo rivela un tweet del giornalista Giuseppe Candela, riprendendo un articolo di Libero. Giorgino potrebbe condurre uno dei notiziari di punta del Biscione, ovvero il Tg5. Il motivo alla Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 luglio 2022) Francescopotrebbe lasciare la Rai dopo 30 anni. Lo storico giornalista del Tg1 delle 20 e Vicedirettore del notiziario si prepara a sbarcare a. Lo rivela un tweet del giornalista Giuseppe Candela, riprendendo un articolo di Libero.potrebbe condurre uno dei notiziari di punta del Biscione, ovvero il Tg5. Il motivoCalcio e Finanza.

Pubblicità

pasto_388 : RT @CalcioFinanza: #Mediaset, #Berlusconi pronto a soffiare Giorgino alla #Rai - sportli26181512 : #Media #Notizie Mediaset, Berlusconi pronto a soffiare Giorgino alla Rai: Francesco Giorgino potrebbe lasciare la R… - CalcioFinanza : #Mediaset, #Berlusconi pronto a soffiare Giorgino alla #Rai - MaurizioDiGiuse : RT @MaurizioDiGiuse: Sto vedendo su RETE4 lo speciale sulla crisi politica: chiedo a #mediaset ed a #Berlusconi se non si VERGOGNANO per l… - MaurizioDiGiuse : Sto vedendo su RETE4 lo speciale sulla crisi politica: chiedo a #mediaset ed a #Berlusconi se non si VERGOGNANO pe… -

Barbara D'Urso, indiscrezioni sul contratto con Mediaset: scadenza vicina ... Dagospia aveva lanciato una notizia bomba su Barbara D'Urso e il suo contratto con Mediaset . ... Nel corso della presentazione dei palinsesti 2022/2023, però, Pier Silvio Berlusconi ci ha tenuto a ... La Talpa: Simona Ventura vicina alla conduzione, e Sanremo... Fortemente voluto da Piersilvio Berlusconi, il ritorno de La Talpa nel palinsesto di Canale 5 è ...indiziata ad approdare in prima serata grazie anche alla sua scalata nelle gerarchie Mediaset con il ... Calcio e Finanza Mediaset, Berlusconi pronto a soffiare Giorgino alla Rai Francesco Giorgino lascia la Rai dopo 30 anni. Lo storico giornalista del Tg1 delle 20 e Vicedirettore del notiziario si prepara a sbarcare a Mediaset. Lo rivela un tweet del giornalista Giuseppe ... Barbara D’Urso, contratto “momentaneo” Retroscena sul ritorno in tv Anche se molte voci la vedevano ormai lontana dal riprendere il suo posto a Mediaset, nella presentazione dei palinsesti della rete di Cologno ... ... Dagospia aveva lanciato una notizia bomba su Barbara D'Urso e il suo contratto con. ... Nel corso della presentazione dei palinsesti 2022/2023, però, Pier Silvioci ha tenuto a ...Fortemente voluto da Piersilvio, il ritorno de La Talpa nel palinsesto di Canale 5 è ...indiziata ad approdare in prima serata grazie anche alla sua scalata nelle gerarchiecon il ... Mediaset, Berlusconi pronto a soffiare Giorgino alla Rai Francesco Giorgino lascia la Rai dopo 30 anni. Lo storico giornalista del Tg1 delle 20 e Vicedirettore del notiziario si prepara a sbarcare a Mediaset. Lo rivela un tweet del giornalista Giuseppe ...Anche se molte voci la vedevano ormai lontana dal riprendere il suo posto a Mediaset, nella presentazione dei palinsesti della rete di Cologno ...