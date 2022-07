LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 29 uomini in fuga, ci sono Caruso, Velasco e Vlasov. Gruppo a 7? (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 14.40 Marc Soler è costretto ad andare all’auto medica. Dai gesti che ha fatto potrebbe essere un problema di stomaco o forse un’insolazione. 14.38 Sale a 7? il ritardo del Gruppo Maglia Gialla. 14.35 100 km al traguardo per i battistrada! 14.33 Questo il momento in cui Eekhoff ha ”beffato” Van Aert sul traguardo intermedio. Il belga sembra aver detto qualcosa al corridore della DSM: @nilseekhoff surprises @WoutvanAert and takes 20 points at the intermediate sprint. @nilseekhoff surprend @WoutvanAert et passe en tête au sprint intermédiaire.#TDF2022 pic.twitter.com/lmMctjXeNm — Tour de France (@LeTour) July 19, 2022 14.30 Ricordiamo ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.40 Marc Soler è costretto ad andare all’auto medica. Dai gesti che ha fatto potrebbe essere un problema di stomaco o forse un’insolazione. 14.38 Sale a 7? il ritardo delMaglia Gialla. 14.35 100 km al traguardo per i battistrada! 14.33 Questo il momento in cui Eekhoff ha ”beffato” Van Aert sul traguardo intermedio. Il belga sembra aver detto qualcosa al corridore della DSM: @nilseekhoff surprises @WoutvanAert and takes 20 points at the intermediate sprint. @nilseekhoff surprend @WoutvanAert et passe en tête au sprint intermédiaire.#TDFpic.twitter.com/lmMctjXeNm —de(@Le) July 19,14.30 Ricordiamo ...

Pubblicità

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - ale_biamonte : RT @OOOH_Events: Solo 2 GIORNI al live di Alborosie il 21 luglio al Casilino Sky Park! Ultimi biglietti in prevendita, prendi subito il tuo… - OOOH_Events : Solo 2 GIORNI al live di Alborosie il 21 luglio al Casilino Sky Park! Ultimi biglietti in prevendita, prendi subito… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: ventinove uomini al comando ci sono Vlasov e Caruso - #France… - infoitsport : LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ventinove uomini al comando, ci sono Vlasov e Caruso -