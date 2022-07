Juventus vs Roma | torna il sereno? Tutto grazie ad una persona

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 19 luglio 2022) Una rivalità ben nota, quella tra, sembra essere terminata equestoad una sola. Negli ultimi giorni, inutile negarlo, l’attenzione è stata tutta su Paulo Dybala; l’argentino, dopo essere stato a lungo svincolato, ha trovato squadra. La Joya sarà un nuovo giocatore dellae questoad un lungo corteggiamento in cui è stato decisivo sia Mourinho sia un progetto in cui il giocatore sarà, per forza di cose, l’elemento più importante. Ansafoto/LaPresseL’affare con la società giallorossa ha sicuramente fatto piacere ai tifosi bianconeri; il loro più grande timore, infatti, era vedere Dybala con la maglia dell’Inter. La rivalità con i nerazzurri è piuttosto forte e, per questo, il suo trasferimento a Milano non sarebbe stato ...