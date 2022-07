Il regista iraniano Panahi condannato a 6 anni di carcere. La moglie: “Senza alcun processo è un rapimento” (Di martedì 19 luglio 2022) Le autorità di Teheran insistono sulla linea dura contro i dissidenti. Il tribunale ha condannato il pluripremiato regista iraniano Jafar Panahi, arrestato la scorsa settimana, a sei anni di carcere. E la moglie del cineasta, Tahereh Saeedi, lo denuncia a chiare lettere alla Bbc Persian: «Senza alcun processo, è un rapimento»… I media iraniani hanno attribuito la notizia alla magistratura iraniana, affermando che Panahi è stato trattenuto dopo essere andato nella prigione di Evin per chiedere informazioni su uno dei due colleghi registi arrestati per aver sostenuto le proteste antigovernative. Il regista iraniano Jafar Panahi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) Le autorità di Teheran insistono sulla linea dura contro i dissidenti. Il tribunale hail pluripremiatoJafar, arrestato la scorsa settimana, a seidi. E ladel cineasta, Tahereh Saeedi, lo denuncia a chiare lettere alla Bbc Persian: «, è un»… I media iraniani hanno attribuito la notizia alla magistratura iraniana, affermando cheè stato trattenuto dopo essere andato nella prigione di Evin per chiedere informazioni su uno dei due colleghi registi arrestati per aver sostenuto le proteste antigovernative. IlJafar...

