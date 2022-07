Governo | Draghi stamani al Quirinale da Mattarella

(Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Marioè stato questa mattina al, per un incontro con il presidente della Repubblica Sergioè già rientrato a Palazzo Chigi. Il premier, ...

borghi_claudio : Questo è lo spread durante il governo Draghi... nessuna anomalia in questi giorni. È salito regolarmente da un anno… - CottarelliCPI : L’Algeria diventa il primo fornitore di gas dell’Italia. Un altro successo del Governo Draghi che forse qualcuno do… - Palazzo_Chigi : Vertice Intergovernativo ???? ????, Draghi: Le Intese firmate oggi ad Algeri riflettono l’ampio spettro di collaborazio… - FedericoIIZ : Finalmente siamo all'ultimo giorno della pagliacciata voluta da #Draghi. Da domani si ricomincia con il governo di… - CorriereUmbria : Draghi vede Mattarella dopo l'incontro con Letta a Palazzo Chigi #crisidigoverno #draghi #mattarella #letta… -

Certo è che, senza FI - e anche senza la Lega - banalmente ilnon esiste più in natura, e la strada delle urne anticipate " che per ora solo la Meloni chiede " sarebbe spianata. Ma ...Nulla viene ricordato a proposito degli interventi delper alleggerire le accise e ridurre gli oneri di sistema. Le comunità hanno comunque bisogno anche di una spinta solidaristica ...“Draghi deve restare. Gli italiani non vogliono le elezioni” dicono Enrico Letta e Matteo Renzi. “Draghi deve andare avanti a governare, ma solo se saranno i partiti ad accettare le sue condizioni” ha ...Alla vigilia delle comunicazione del presidente del Consiglio al Parlamento proseguono gli appelli a restare. Incontro a palazzo Chigi con ...