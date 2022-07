F1, Guenther Steiner: “Quest’anno c’è molta azione in pista e questo è dovuto al budget cap” (Di martedì 19 luglio 2022) Il Mondiale di Formula Uno 2022 ha portato ad una vera e propria rivoluzione regolamentare rispetto al passato per quanto riguarda la progettazione delle nuove macchine ad effetto suolo, senza sottovalutare anche il tetto di spesa imposto ai dieci team del circus per cercare di non penalizzare oltremodo le scuderie con meno disponibilità economiche. La Haas è stata sicuramente una delle squadre a trarre maggiore vantaggio da queste novità, ritrovandosi in pochi mesi dall’ultima fila della griglia (con grande distacco dalla coda del gruppo) ad un ruolo di protagonista all’interno del midfield. “Credo che in questo momento si stia assistendo a molte lotte in pista e si sta offrendo un bello spettacolo. C’è molta azione e credo che questo sia dovuto al ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Il Mondiale di Formula Uno 2022 ha portato ad una vera e propria rivoluzione regolamentare rispetto al passato per quanto riguarda la progettdelle nuove macchine ad effetto suolo, senza sottovalutare anche il tetto di spesa imposto ai dieci team del circus per cercare di non penalizzare oltremodo le scuderie con meno disponibilità economiche. La Haas è stata sicuramente una delle squadre a trarre maggiore vantaggio da queste novità, ritrovandosi in pochi mesi dall’ultima fila della griglia (con grande distacco dalla coda del gruppo) ad un ruolo di protagonista all’interno del midfield. “Credo che inmomento si stia assistendo a molte lotte ine si sta offrendo un bello spettacolo. C’èe credo chesiaal ...

