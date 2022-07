Emilia Clarke: “Dopo gli aneurismi, una parte del mio cervello non funziona” (Di martedì 19 luglio 2022) La confessione dell’attrice Emilia Clarke, ormai ex star di “Game Of Thrones” si è raccontata parlando dei problemi di salute. Le sue parole sono arrivate dal programma della BBC “Sunday Morning”, in occasione del lancio della sua produzione de “Il Gabbiano”. In passato Emilia Clarke ha infatti avuto due aneurismi, il primo nel 2011 e il secondo nel 2013. Episodi gravi con un lungo recupero di cui ha parlato per la prima volta nel 2019. “Una parte del mio cervello non è più utilizzabile. È straordinario che io sia in grado di parlare, a volte in modo articolato, e di vivere la mia vita in maniera completamente normale senza assolutamente ripercussioni”. La Clarke poi ha detto: “Sono nella minoranza davvero, davvero, davvero piccola di persone che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 luglio 2022) La confessione dell’attrice, ormai ex star di “Game Of Thrones” si è raccontata parlando dei problemi di salute. Le sue parole sono arrivate dal programma della BBC “Sunday Morning”, in occasione del lancio della sua produzione de “Il Gabbiano”. In passatoha infatti avuto due, il primo nel 2011 e il secondo nel 2013. Episodi gravi con un lungo recupero di cui ha parlato per la prima volta nel 2019. “Unadel mionon è più utilizzabile. È straordinario che io sia in grado di parlare, a volte in modo articolato, e di vivere la mia vita in maniera completamente normale senza assolutamente ripercussioni”. Lapoi ha detto: “Sono nella minoranza davvero, davvero, davvero piccola di persone che ...

