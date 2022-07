Elodie ed Emma Marrone | tutta la verità sul rapporto | «L’ho delusa»

(Di martedì 19 luglio 2022) Le ricordiamo cosìed, amiche inseparabili, poi, da qualche anno più nessun contatto tra le due, solo un grande silenzio. Conosciute all’interno del talent Amici nel 2015, lavestiva i panni di coach, mentre la Di Patrizi era un’allieva della scuola. Un legame stretto sin dai primi tempi, tanto che ha portato le cantanti ad andare a vivere insieme per un lungo periodo, condividendo manager e casa discografica, lavorando insieme a diversi progetti. Dopodichè la separazione improvvisa, mai motivata da ambo le parti, che ha lasciato i fan impietriti. A raccontare come siano andate realmente le cose, ci pensaa “La confessione” su Nove, programma di Peter Gomez. «Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma...

