Conte, Raggi-Di Battista stringono l'avvocato: la mossa di far saltare Draghi è diventata un boomerang (Di martedì 19 luglio 2022) Usando il linguaggio craxiano, c?è da dire che la volpe è finita in pellicceria. Ovvero Conte, che da neofita della politica pensava di saperla più lunga degli altri,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 luglio 2022) Usando il linguaggio craxiano, c?è da dire che la volpe è finita in pellicceria. Ovvero, che da neofita della politica pensava di saperla più lunga degli altri,...

Pubblicità

ERivetta : RT @fabiospes1: Dice @GiuseppeConteIT che questo governo ha dato poteri sostitutivi che invece non ha dato a @virginiaraggi. Conte è stato… - Frances80540381 : RT @govision_: #GondeBaba...fa di tutto per termovalorizzare i suoi adepti...?????? #Conte #Grillo #Dibba #Taverna #Ricciardi #FicoPresidente… - RobertoPorta7 : @LaraAmmendola @teresa90175867 @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Ma non ha ancora capito che Conte lo fanno saltare prop… - Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Il retroscena: Virginia Raggi «gufa e briga» per fare le scarpe a Conte e diventare capo del M5S - MRZ1977 : RT @BroccoloGina: @ummiririnenti @rosadineve @c_appendino Se avessero voluto evitare casini,bastava tacere,visto che non hanno risolto il p… -