Conte in un cul de sac. L'ultima tentazione M5s: appoggio esterno, via i ministri (Di martedì 19 luglio 2022) “Se voto la fiducia perdo la base del M5s, oltre che i senatori. Ma se non voto la fiducia mi consegno all’opposizione, dove c’è già Giorgia Meloni, con l’accusa in più di essere un i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 luglio 2022) “Se voto la fiducia perdo la base del M5s, oltre che i senatori. Ma se non voto la fiducia mi consegno all’opposizione, dove c’è già Giorgia Meloni, con l’accusa in più di essere un i...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

simocanettieri : RT @ilfoglio_it: Conte in un cul de sac. L'ultima tentazione M5s: appoggio esterno, via i ministri di @simocanettieri - ilfoglio_it : Conte in un cul de sac. L'ultima tentazione M5s: appoggio esterno, via i ministri di @simocanettieri - PulcinoRossoner : RT @Aldosavar: #Conte è in un cul de sac. Ci si è infilato dopo aver abboccato al trappolone di #Travaglio #DeMasi. Se esce dal governo si… - AlvisiConci : RT @WomanWithPen: @Ellebi71 @mesoada @PoliticaPerJedi Provo a spiegartelo: Yoda si sente sotto attacco, ideologico Sa che il Pd con Conte s… - hisdarkfeed : @SereScandellari Conte è già finito. Si è messo, grazie a quella volpe di Marco Travaglio, in un cul de sac da dove non riesce più ad uscire -