Codice della Strada e monopattini, il 33% dei romani crede sia legale parcheggiare sul marciapiede (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo due mesi di collaborazione fra UNASCA e Voi Technology , per l'integrazione nei corsi di guida di un modulo aggiuntivo sulla guida sicura dei monopattini , oggi si è tenuto il primo corso ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo due mesi di collaborazione fra UNASCA e Voi Technology , per l'integrazione nei corsi di guida di un modulo aggiuntivo sulla guida sicura dei, oggi si è tenuto il primo corso ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : Raggi&Gualtieri - I cinghiali della sindacatura Gualtieri almeno rispettano il codice della strada, non vi pare?… - tim4uangie : @ceccagas Ciao @ceccagas, scrivimi in privato dettagliandomi la tua esigenza. Ricorda di indicare il numero telefon… - tim4uangie : @gagginaspinnata (1/2) ciao @gagginaspinnata, scrivimi in privato dettagliandomi la tua esigenza. Ricorda di indica… - tim4uangie : @Tius645 ciao @Tius645, scrivimi in privato dettagliandomi la tua esigenza. Ricorda di indicare il numero telefonic… - tim4uangie : @Andrea_Barzago (1/2) ciao @Andrea_Barzago, scrivimi in privato dettagliandomi la tua esigenza. Ricorda di indicare… -