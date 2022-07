Claes Oldenburg | la pop art e piazzale Cadorna

(Di martedì 19 luglio 2022) Prima ancora che la Pop Art si chiamasse così, lui ne era già uno dei più raffinati interpreti. È morto a 93 anni, l’artista svedese (ma diventato poi americanissimo) che ci ha fatto dono di colossali gelati, hamburger, fiammiferi e tutta una serie di altri oggetti e pietanze che, almeno fino trent’anni fa, albergavano nelle case di tutti gli americani e, quindi, nelle case di tutti noi. Quei bizzarri totem del XX Secolo sono in realtà soltanto alcune delle tante manifestazioni -certamente le più spettacolari- di un lavoro intenso attorno al concetto di scultura e non è affatto un’esagerazione da necrologio definireuno dei più vitali innovatori della scultura contemporanea, la cui visione ha influenzato la ricerca di molti altri giovani artisti della sua generazione e delle ...

