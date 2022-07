Chi è Bremer: quella scalata tutta campo, casa e chiesa (Di martedì 19 luglio 2022) TORINO - Il migliore difensore dell'ultima serie A cambia squadra, ma forse non città. E queste sarebbe già una prima, grande sorpresa perché sembrava tutto apparecchiato per il passaggio all'Inter e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 luglio 2022) TORINO - Il migliore difensore dell'ultima serie A cambia squadra, ma forse non città. E queste sarebbe già una prima, grande sorpresa perché sembrava tutto apparecchiato per il passaggio all'Inter e ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Per chi chiede di #Bremer: non gioco su due tavoli, non dico #Inter per poi aggiungere se la #Juve… come fanno quel… - gianlucarossitv : 19.7.22 Su #Bremer la #Juve si conferma il #PSG d'Italia. Dalla #Juve: 50+bonus (?) e 5 a lui. Dall'#Inter: 30+Casa… - frabrunaaaaaa : RT @brunofernandovf: Per chi si lamenta di Bremer che ha accettato la juve, i 17 milioni di differenza tra l'offerta della Juve e dell'Inte… - yungestlupii : RT @Chri_BamBam: Chi crede realmente nella notizia di Bremer alla Juve, vada a prendere la 104 - SadBannana : RT @Chri_BamBam: Chi crede realmente nella notizia di Bremer alla Juve, vada a prendere la 104 -