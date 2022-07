Call center e chiamate con voci registrate, stop anche sui cellulari: ecco da quando (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fine delle chiamate indesiderate da parte dei Call center e dei software di composizione automatica anche sui cellulari. E’ entrato in vigore, infatti, il decreto che estende questa possibilità anche ai telefoni mobili, oltre che a quelli fissi, grazie all’applicazione del Registro pubblico delle opposizioni. Alla fine, in maniera del tutto gratuita e attraverso la compilazione di modulo elettronico sul sito web del gestore del registro, a partire dal 27 luglio, sarà possibile iscriversi ed esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing. Un registro che comprenderà tutti i numeri, fissi e cellulari, presenti e non sull’elenco telefonico Un passo in avanti, perchè, attraverso questa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fine delleindesiderate da parte deie dei software di composizione automaticasui. E’ entrato in vigore, infatti, il decreto che estende questa possibilitàai telefoni mobili, oltre che a quelli fissi, grazie all’applicazione del Registro pubblico delle opposizioni. Alla fine, in maniera del tutto gratuita e attraverso la compilazione di modulo elettronico sul sito web del gestore del registro, a partire dal 27 luglio, sarà possibile iscriversi ed esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing. Un registro che comprenderà tutti i numeri, fissi e, presenti e non sull’elenco telefonico Un passo in avanti, perchè, attraverso questa ...

