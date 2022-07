Borsello a tracolla | ecco i migliori modelli firmati e logati perché il trend dell' estate 2022 è proprio questo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 19 luglio 2022) L’ultima frontieraa borsa da uomo si concentra su un classico rivisitato, il. La borsa alogata, il marsupio indossato sul petto come una body bag e la sua versione pocket, sono ipiù gettonati, ostentati dai rapper di ultima generazione come Paky, Shiva e Rhove. Abbiamo quindi selezionato tra le borse uomo idiche stanno andando per la maggiore privilegiando sia palette universali come il nero e il blu, sia i colori saturia scala cromatica sporty (hello, Ryan Gosling!), senza però tralasciare la pelle più classica e i canvas jacquard con loghi impressi abbinati a tracolle bicolori di lontana e vicina memoria anni ...