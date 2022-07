Pubblicità

iconanews : Borsellino:Mattarella, svelare oscuri tentativi deviare indagini - Italian : Borsellino:Mattarella, svelare oscuri tentativi deviare indagini - AlessandraB18 : RT @giovannicentore: In questo abbraccio tra il Presidente Sergio Mattarella e Manfredi Borsellino trovo molto di quello che penso e che le… - telodogratis : Borsellino:Mattarella, svelare oscuri tentativi deviare indagini - telodogratis : Borsellino:Mattarella, svelare oscuri tentativi deviare indagini -

Finora però come denunciato da Fiammetta, questa luce tarda ad arrivare. Alla fine del messatio,si è rivolto a lei, alla famiglia del magistrato, e ai familiari dei membri ...Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 30° anniversario ... il capo dello Stato sottolinea che "aveva ferma convinzione che il contrasto alla mafia ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel trentesimo anniversario della Strage di via D’Amelio ha dichiarato: “Paolo Borsellino, come ...(ANSA) - ROMA, 19 LUG - 'Trent'anni fa a via D'Amelio l'Italia perdeva uno dei suoi servitori più fedeli, simbolo d'integrità morale, coraggio ...