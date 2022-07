Bayern, ufficiale l’acquisto di de Ligt (Di martedì 19 luglio 2022) Stavolta il prezzo è quello giusto. Il rilancio del Bayern Monaco presentato nelle ultime ore alla Juventus si è rivelato vincente e adesso, Matthijs de Ligt è davvero ad un passo dal dire addio ai bianconeri per diventare un nuovo giocatore dei bavaresi. Dopo essersi visti respingere il primo assalto per il difensore olandese infatti, i tedeschi hanno tentato una seconda offensiva. Che questa volta si è rivelata vincente. L’operazione è ormai definita e tra la dirigenza juventina e quella del Bayern è già stato trovato un accordo verbale per una cifra che si avvicina molto all’iniziale richiesta del club di Agnelli. Con i bavaresi l’olandese ha firmato un contratto fino al 2027. I tedeschi hanno ufficializzato l’operazione tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: July 19, 2022 Le cifre ANSA ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Stavolta il prezzo è quello giusto. Il rilancio delMonaco presentato nelle ultime ore alla Juventus si è rivelato vincente e adesso, Matthijs deè davvero ad un passo dal dire addio ai bianconeri per diventare un nuovo giocatore dei bavaresi. Dopo essersi visti respingere il primo assalto per il difensore olandese infatti, i tedeschi hanno tentato una seconda offensiva. Che questa volta si è rivelata vincente. L’operazione è ormai definita e tra la dirigenza juventina e quella delè già stato trovato un accordo verbale per una cifra che si avvicina molto all’iniziale richiesta del club di Agnelli. Con i bavaresi l’olandese ha firmato un contratto fino al 2027. I tedeschi hanno ufficializzato l’operazione tramite un comunicato pubblicato sul sito: July 19, 2022 Le cifre ANSA ...

