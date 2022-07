Basket, a Eleven i diritti della Serie A 2022-2025 (Di martedì 19 luglio 2022) Lega Basket Serie A ha annunciato di avere assegnato a Eleven Sports Network LTD il pacchetto Pay dei diritti audiovisivi domestici per le stagioni sportive 2022/23, 2023/24 e 2024/25 a seguito della trattativa privata avvenuta lo scorso 12 luglio. La assegnazione verrà ratificata dall’assemblea straordinaria convocata per giovedì 21 luglio nella quale Eleven presenterà ai Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 luglio 2022) LegaA ha annunciato di avere assegnato aSports Network LTD il pacchetto Pay deiaudiovisivi domestici per le stagioni sportive/23, 2023/24 e 2024/25 a seguitotrattativa privata avvenuta lo scorso 12 luglio. La assegnazione verrà ratificata dall’assemblea straordinaria convocata per giovedì 21 luglio nella qualepresenterà ai Calcio e Finanza.

