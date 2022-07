Ballando con le Stelle 17, Bianca Guaccero nel cast? L’indiscrezione (Di martedì 19 luglio 2022) Bianca Guaccero potrebbe essere una concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Si sta definendo in questi giorni il cast della trasmissione condotta da Milly Carlucci e a fare il nome della bella conduttrice è stato Dagospia. Sul sito infatti leggiamo: Dopo la chiusura di Detto Fatto la conduttrice Bianca Guaccero non ha ottenuto nuovi spazi sulle reti Rai. Il suo nome da qualche tempo è accostato a Ballando con le Stelle, dopo aver già partecipato a Il Cantante Mascherato. L’ipotesi di una sua presenza allo show del sabato sera è tornata di moda negli ultimi giorni. Il cast non è chiuso e la Carlucci vuole stupire… L’ultimo nome spifferato era stato quello di Nino D’Angelo. Stando alle ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 luglio 2022)potrebbe essere una concorrente della prossima edizione dicon le. Si sta definendo in questi giorni ildella trasmissione condotta da Milly Carlucci e a fare il nome della bella conduttrice è stato Dagospia. Sul sito infatti leggiamo: Dopo la chiusura di Detto Fatto la conduttricenon ha ottenuto nuovi spazi sulle reti Rai. Il suo nome da qualche tempo è accostato acon le, dopo aver già partecipato a Il Cantante Mascherato. L’ipotesi di una sua presenza allo show del sabato sera è tornata di moda negli ultimi giorni. Ilnon è chiuso e la Carlucci vuole stupire… L’ultimo nome spifferato era stato quello di Nino D’Angelo. Stando alle ...

