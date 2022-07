Alessio Cragno e la parata più bella: “Non bisogna vergognarsi delle balbuzie” (Di martedì 19 luglio 2022) Una semplice lettera, dal titolo “Sì, balbetto“, inviata a Cronache di Spogliatoio. Così Alessio Cragno, nuovo portiere del Monza torna a parlare di un problema che lo affligge da quando è bambino e che lo ha reso protagonista di importanti battaglie, in primis con se stesso. Il 28enne toscano, dacché ha iniziato a parlare, ha incontrato una difficoltà che ancora oggi si porta dietro: la balbuzie. “Tutta colpa del diaframma. Del mio stato emotivo. Ho provato a curarle, e lo faccio ancora adesso. Vado dalla logopedista, ogni tanto faccio un ciclo di terapie – racconta l’estremo difensore della neo promossa società lombarda –. Da adulto è molto più facile”. Alessio Cragno, 28 anni, è il nuovo portiere del Monza. In una lettera aperta racconta la sua lotta contro le balbuzie e contro il ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 19 luglio 2022) Una semplice lettera, dal titolo “Sì, balbetto“, inviata a Cronache di Spogliatoio. Così, nuovo portiere del Monza torna a parlare di un problema che lo affligge da quando è bambino e che lo ha reso protagonista di importanti battaglie, in primis con se stesso. Il 28enne toscano, dacché ha iniziato a parlare, ha incontrato una difficoltà che ancora oggi si porta dietro: la. “Tutta colpa del diaframma. Del mio stato emotivo. Ho provato a curarle, e lo faccio ancora adesso. Vado dalla logopedista, ogni tanto faccio un ciclo di terapie – racconta l’estremo difensore della neo promossa società lombarda –. Da adulto è molto più facile”., 28 anni, è il nuovo portiere del Monza. In una lettera aperta racconta la sua lotta contro lee contro il ...

