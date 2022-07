WTA Amburgo 2022 | passano il turno Krejcikova | Sasnovich e Petkovic

(Di lunedì 18 luglio 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata del WTA 250 di. Sulla terra rossa tedesca si sono disputati oggi ben nove match valevoli per il primoe lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.ilsenza problemi Barbora, Aliaksandrae Andrea. La ceca (testa di serie n.3) supera l’olandese Suzan Lamens (n.161 al mondo) per 6-2 6-4, la bielorussa (n.4 del seeding) batte la wild card tedesca Nastasja Mariana Schunk (n.146 del ranking) per 6-1 6-4, mentre la teutonica Andrea(n.8 del torneo) sconfigge la connazionale Tamara Korpatsch (n.112 WTA) per 6-3 6-0. Avanzano agli ottavi di finale anche la russa Anastasia Potapova (n.63), che batte la connazionale ...

Il programma , gli orari e l'ordine di gioco dell' Atp e deldi2022 , per quanto riguarda la giornata di martedì 19 luglio . In campo ben due italiani, ossia Fabio Fognini e Luca Nardi; il primo sfiderà Aljaz Bedene in una sfida tutto sommato ......di 1.770.865 euro di scena sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di, in Germania, impianto dotato di un Centrale con tetto retrattile (per la prima volta combined con un...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp e del Wta di Amburgo 2022, per quanto riguarda la giornata di martedì 19 luglio. In campo ben due italiani, ossia Fabio Fognini e Luca Nardi ...L'azzurro ora aspetta il vincente della sfida Schwartzman-Ruusuvuori AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Esordio vincente per Lorenzo Musetti ...