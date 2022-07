Ucraina: Turchia, c'è accordo generale su corridoi grano (Di lunedì 18 luglio 2022) "È stato concordato in termini generali un piano per il trasporto di grano e generi alimentari" attraverso corridoi sicuri nel mar Nero dai porti dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) "È stato concordato in termini generali un piano per il trasporto die generi alimentari" attraversosicuri nel mar Nero dai porti dell'. Lo ha detto il ministro della Difesa ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ucraina e Russia 'a un passo dall'accordo' sul grano #ANSA - martaottaviani : ***#Russia e #Ucraina a #Istanbul raggiungono accordo su blocco #grano. Pattugliamento congiunto con supervisione #Onu e #Turchia - filippocicciu : #Ucraina: #Turchia, c'è accordo generale su corridoi #grano 'Possibile incontro in settimana per arrivare ad un pa… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Draghi sul grano dall'Ucraina: 'Gli sviluppi nei negoziati in Turchia della scorsa settimana sono un segnale incoraggiant… - tiz_ciavardini : I presidenti di #Russia, #Turchia e #Iran si incontreranno domani a #Tehran per un vertice sulla #Siria e per collo… -