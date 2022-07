Traffico Roma del 18-07-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeda Simone cercare una buona giornata ben trovati a questo appuntamento sul Raccordo Anulare ancora rallentato il tratto della carreggiata esterna tra laFiumicino e la Laurentina verso l’autostrada per Napoli Questa mattina ho un incidente e lunghi rallentamenti incidente risoltoin diminuzione sulla via Ardeatina lavori tra via di Tor Pagnotta il raccordo anulare la strada è chiusa ma con delle eccezioni via libera ai mezzi pubblici e allocale sul viale delle Terme di Caracalla chiusa la carreggiata laterale in direzione di Porta Capena per andare verso il Colosseo prestare attenzione al bivio all’altezza del semaforo lavori su Viale Delle Province chiuse altra piazza Bologna e il Piazzale delle Province ...