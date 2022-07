Soleil Sorge stravolta in treno: "Un uomo vuole baciare i miei piedi" (Di lunedì 18 luglio 2022) Soleil Sorge è stata di recente in viaggio verso Bologna, e tra le tante Instagram Stories in cui ha rivelato dei dettagli su di sé, ha anche raccontato un aneddoto piuttosto interessante. Soleil Sorge non ha più bisogno di presentazioni, ormai. Dopo aver partecipato a svariati programmi televisivi, e dopo aver spopolato sui social in qualità di influencer, oggi è famosissima. Una fama del tutto meritata, che forse si è fatta un po' attendere. Perché la bellissima Soleil è arrivata al grande pubblico con la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane è riuscita a distinguersi per la sua personalità forte e determinata, ma anche per la sua "chimica artistica" con Alex Belli, che ha fatto tanto discutere. Sebbene non sia riuscita a vincere il Grande Fratello Vip, e nemmeno ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 18 luglio 2022)è stata di recente in viaggio verso Bologna, e tra le tante Instagram Stories in cui ha rivelato dei dettagli su di sé, ha anche raccontato un aneddoto piuttosto interessante.non ha più bisogno di presentazioni, ormai. Dopo aver partecipato a svariati programmi televisivi, e dopo aver spopolato sui social in qualità di influencer, oggi è famosissima. Una fama del tutto meritata, che forse si è fatta un po' attendere. Perché la bellissimaè arrivata al grande pubblico con la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane è riuscita a distinguersi per la sua personalità forte e determinata, ma anche per la sua "chimica artistica" con Alex Belli, che ha fatto tanto discutere. Sebbene non sia riuscita a vincere il Grande Fratello Vip, e nemmeno ...

