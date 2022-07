Sampdoria | nome nuovo per il centrocampo | piace Abildgaard del Rubin Kazan

(Di lunedì 18 luglio 2022) Calciomercato: i blucerchiati avrebbero messo nel mirino il centrocampistadelper la mediana della. I blucerchiati ha messo infatti messo gli occhi su Oliver. Il centrocampista, che può giocare anche davanti alla difesa, potrebbe lasciare ilgratuitamente per un anno a causa delle regole FIFA sul conflitto tra Russia e Ucraina. Come riportato da Fabrizio Romano, sulle tracce del danese classe ’96 ci sono anche Werder Brema e Nottingham Forest. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il nome in questione è quello di Japhet Tanganga, giocatore che negli ultimi giorni è diventato l'obiettivo della Sampdoria, squadra i cui tifosi tra qualche giorno potranno vedere il nuovo acquisto. Tempo di saluti in casa Sampdoria, Falcone parte alla volta di Lecce e si congeda affettuosamente dalla città ligure. Inizia a muoversi il calciomercato della Sampdoria, con il vicepresidente del club Romei che ha confermato l'interesse per Pjaca.