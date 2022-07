Roma | cadavere con ferite da taglio alla gola trovato in strada | è un uomo fra i 25 e i 30 anni

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ildi un, con evidentida, è statoieri sera inad Artena, centro in provincia di. L’, dall’apparente età di 25-30ma non ancora identificato perché privo di documenti, è statoprivo di vita in via Casa Colonnella. Sull’episodio indagano i carabinieri di Colleferro. Al momento la pista più accredita è quella dell’omicidio. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ildel giovane, dell'apparente età di 25/30 anni, non è stato ancora identificato. L'uomo non aveva nessun documento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della compagnia ...Ildel giovane, dell'apparente età di 25/30 anni, non è stato ancora identificato. L'uomo non aveva nessun documento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della compagnia ...Ad Artena, comune dei Castelli Romani, il corpo di un giovane tra i 25 e i 30 anni è stato trovato in strada con la gola tagliata. Sul caso stanno indagando i carabinieri.Giallo ad Artena, comune dei Castelli Romani a pochi chilometri dalla Capitale. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato ieri sera alle 21.30, con la gola tagliata da un coltello, in strada a vi ...