Questa donna? Una fine atroce: ecco come è stata ridotta dal cane di famiglia (Di lunedì 18 luglio 2022) Una morte tragica quella di Joanne Robinson. La donna, che aveva da poco compiuto 43 anni, è stata sbranata dal cane di famiglia. È accaduto venerdì scorso a Rotherham, nel Regno Unito. Quel giorno Rocco, il suo American Bully di taglia grande l'ha attaccata uccidendola e ferendo il compagno che ha tentato invano di aiutarla. Oltre a Rocco, la coppia aveva un'altra cagnolina femmina di nome Lola. A causa dell'accaduto entrambi sono stati soppressi. Joanne lascia due figli e tre nipoti. Al momento il compagno, Jamie Stead, è ricoverato per ferite gravi alle mani, al volto e all'addome. La mamma di Joanne, Dotty Robinson, è ancora sotto choc: "Sono totalmente incredula e scioccata. Spero solo che sia stato veloce e che non abbia sofferto troppo". E ancora, la signora ha raccontato che sua figlia era andata a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Una morte tragica quella di Joanne Robinson. La, che aveva da poco compiuto 43 anni, èsbranata daldi. È accaduto venerdì scorso a Rotherham, nel Regno Unito. Quel giorno Rocco, il suo American Bully di taglia grande l'ha attaccata uccidendola e ferendo il compagno che ha tentato invano di aiutarla. Oltre a Rocco, la coppia aveva un'altra cagnolina femmina di nome Lola. A causa dell'accaduto entrambi sono stati soppressi. Joanne lascia due figli e tre nipoti. Al momento il compagno, Jamie Stead, è ricoverato per ferite gravi alle mani, al volto e all'addome. La mamma di Joanne, Dotty Robinson, è ancora sotto choc: "Sono totalmente incredula e scioccata. Spero solo che sia stato veloce e che non abbia sofferto troppo". E ancora, la signora ha raccontato che sua figlia era andata a ...

