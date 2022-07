Programmi TV di stasera, lunedì 18 luglio 2022. Zelig in replica contro le Azzurre (Di lunedì 18 luglio 2022) Incontrada-Bisio Rai1, ore 21.00: Italia-Belgio Europei femminili Calcio. Vincere e solo dopo il fischio finale chiedere il risultato di Francia-Islanda, auspicando la vittoria delle transalpine. Non c’è altro sentiero da percorrere per le Azzurre per entrare tra le prime otto dell’Europeo. La sfida contro le Fiamme Rosse è commentata da Tiziana Alla e Carolina Morace, con gli interventi da bordo campo di Alessandra D’Angiò e il pitch presentation di Simona Rolandi e Katia Serra. Rai2, ore 21.20: 9-1-1 Serie Tv. 4×10 Genitori e figli: Mentre la 118 risponde a diverse chiamate che vedono protagonisti genitori e figli, Chimney e Maddie imparano a gestire la vita con il loro neonato. Rai2, ore 22.10: 9-1-1 Lone Star Serie Tv. 2×10 Lasciati aiutare dagli amici: La 126 risponde alla chiamata per un disastro in un negozio di gelati, e cerca un bambino ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 luglio 2022) Incontrada-Bisio Rai1, ore 21.00: Italia-Belgio Europei femminili Calcio. Vincere e solo dopo il fischio finale chiedere il risultato di Francia-Islanda, auspicando la vittoria delle transalpine. Non c’è altro sentiero da percorrere per leper entrare tra le prime otto dell’Europeo. La sfidale Fiamme Rosse è commentata da Tiziana Alla e Carolina Morace, con gli interventi da bordo campo di Alessandra D’Angiò e il pitch presentation di Simona Rolandi e Katia Serra. Rai2, ore 21.20: 9-1-1 Serie Tv. 4×10 Genitori e figli: Mentre la 118 risponde a diverse chiamate che vedono protagonisti genitori e figli, Chimney e Maddie imparano a gestire la vita con il loro neonato. Rai2, ore 22.10: 9-1-1 Lone Star Serie Tv. 2×10 Lasciati aiutare dagli amici: La 126 risponde alla chiamata per un disastro in un negozio di gelati, e cerca un bambino ...

