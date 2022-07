Perché il bis di Draghi è un' ipotesi meno remota

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 luglio 2022) Non fatevi ingannare dai titoli di alcuni giornali di oggi, titoli che indicano una presunta volontà assoluta da parte del centrodestra di rompere gli indugi, di mandare tutti a quel paese e di sfruttare la crisi di governo innescata dal Movimento 5 stelle per andare a votare. La chiave di questi giorni è tutta lì, è tutta nella Lega, è tutta nel centrodestra di governo che, in modo sorprendente e per qualcuno anche scandaloso data la nutrita coalizione del centrodestra, in modo scandaloso dicevamo, il centrodestra di governo ha scelto di non sfruttare l'occasione per correre rapidamente alle elezioni. E piccoli dettagli utili da osservare in queste ore sono due: sono la assenza assoluta di dichiarazioni, interviste e uscite di Matteo Salvini, lui in persona, e quando questo succede significa che la Lega cerca in qualche modo di governare il suo segretario e conseguentemente l'uscita ...