Napoli Deulofeu | lo spagnolo aspetta gli azzurri | le ultime

Il Napoli e Deulofeu affare che va verso la chiusura: lo spagnolo aspetta gli azzurri che contano di trovare l'accordo con l'Udinese. Giuntoli ha già l'accordo con gli agenti dell'esterno sulla base di un biennale a 2.5 milioni più bonus. Con i bianconeri si potrebbe chiudere per una cifra tra i 16 e 17 milioni, poi gli azzurri sperano di un'agevolazione della formula del pagamento anche sfruttando gli ottimi rapporti con la famiglia Pozzo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

