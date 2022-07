Mercoledì voto di fiducia dopo l’intervento di Draghi | accordo Fico-Casellati | si parte dal Senato

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 luglio 2022) Si terranno alle «comunicazionirie» di Mariopreviste per il prossimo20 luglio. Sarà quello il momento cruciale per il destino del governo e della maggioranza, visto che in quell’occasione si voterà anche la. Le comunicazioni del premier sono definite infatti «rie», alla luce dei rinvio dadi Sergio Mattarella delle dimissioni del premier. Quindi,die la discussione generale, ci sarà la presentazione delle risoluzioni e infine si svolgerà undicon chiama uninominale, da cui inevitabilmente emergerà se esiste ancora o no una maggioranza che sostiene il governo. È stato ...