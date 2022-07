Marcato | l' assessore di Zaia | Avanti con Draghi | Salvini pensi ai fondi del Pnrr

(Di lunedì 18 luglio 2022) "con. Soprattutto per quel che c’è in ballo, a partire dal. Quindiascolti le esigenze del Veneto, dei territori, del tessuto imprenditoriale: tra guerra, rincaro energet... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

simocanettieri : Marcato, l'assessore allo Sviluppo di Zaia: 'Draghi vada avanti, Salvini pensi al Pnrr'. Intervista a @ilfoglio_it - VenetoInnovazio : @roberto_marcato ha presentato @UniPadova la nuova #S3 @RegioneVeneto 6 ambiti 52 traiettorie… - Agenparl : 1508-2022 STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 2021-2027. ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO MARCATO IL VENETO… - Agenparl : 1489-2022 VENERDI' 15 LUGLIO L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO MARCATO PARTECIPERÀ, A PADOVA, ALLA PRESENTAZIONE… -

Regione Veneto

Continueremo su questa strada per ridurre il divario di genere ancora tropponel nostro ... cresciuto con la pandemia', ha detto Daniele Leodori, vice presidente eProgrammazione ...Continueremo su questa strada per ridurre il divario di genere ancora tropponel nostro ... cresciuto con la pandemia', ha dichiarato Daniele Leodori , Vice Presidente e... Dettaglio articolo Il responsabile leghista dello Sviluppo Economico della giunta veneta: "In ballo i finanziamenti europei: Matteo prenda in considerazione le esigenze dei territori e del tessuto imprenditoriale. Conte ...