Leclerc, venduto in Spagna l’orologio rubato: furto ad opera di tre napoletani (Di lunedì 18 luglio 2022) Ci sono degli sviluppi riguardo la vicenda dell’orologio rubato a Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari fu vittima di furto con strappo nella Darsena di Viareggio, vedendosi privare del suo prestigioso orologio Richard Mille dal valore di 2 milioni di euro. Secondo quanto riporta Il Mattino, a compiere il furto sarebbero stati tre delinquenti napoletani. Tuttavia il colpo non è andato come sperato, visto che l’orologio presentava una firma del pilota monegasco riprodotta sulla cassa che ha comportato un netto calo nel valore. A causa di ciò, si vocifera che i ladri abbiano potuto incassare “solamente” 200mila euro da un imprenditore spagnolo. La polizia partenopea continua ad indagare e resta sulle tracce dei malviventi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Ci sono degli sviluppi riguardo la vicenda dela Charles. Il pilota della Ferrari fu vittima dicon strappo nella Darsena di Viareggio, vedendosi privare del suo prestigioso orologio Richard Mille dal valore di 2 milioni di euro. Secondo quanto riporta Il Mattino, a compiere ilsarebbero stati tre delinquenti. Tuttavia il colpo non è andato come sperato, visto chepresentava una firma del pilota monegasco riprodotta sulla cassa che ha comportato un netto calo nel valore. A causa di ciò, si vocifera che i ladri abbiano potuto incassare “solamente” 200mila euro da un imprenditore spagnolo. La polizia partenopea continua ad indagare e resta sulle tracce dei malviventi. SportFace.

