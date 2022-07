Ira di Salvini contro la mossa di Conte e Letta sulla fiducia | Vergognoso

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 luglio 2022) Le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, prima alla Camera poi al Senato. È stata questa la richiesta di Pd e MoVimento 5 Stelle che ha fatto esplodere la Lega e Fratelli d'Italia perché secondo i due partiti di centrodestra ladeve essere discussa dove si è aperta la crisi, quindi a Palazzo Madama dove i grillini non hanno votato il dl Aiuti causando lo strappo. "Al governo con i fannulloni non ci stiamo più e con coloro che si occupano solo di chi sbarca stamattina non ci stiamo più" dice il leader della Lega Matteo. "È passato un anno e mezzo da quando abbiamo detto obbedisco al presidente Draghi: non ce la siamo sentita di stare fuori, c'era la pandemia. Penso che le scene squallide di queste settimane siano un'offesa per gli italiani che faticano. Piuttosto che tirare a campare con quelli che hanno a cuore solo ...